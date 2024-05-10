Увеличится урожай и размер ягод: как подкормить клубнику в мае

Подкормка клубники - аспект заботы ягоды

2:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

В мае наступает время, когда клубника активно растет и развивается. Чтобы получить богатый урожай сочных и сладких ягод, необходимо правильно ухаживать за растением. Одним из важных аспектов заботы о клубнике является подкормка. В этой статье мы расскажем о том, чем и как подкормить клубнику в мае.

Первое, что необходимо учитывать при подкормке клубники — это ее фаза развития. В мае растение находится в период активного роста и формирования ягод. Поэтому важно выбрать подходящий состав удобрения, который будет способствовать развитию корневой системы и улучшению плодоношения.

Одним из наиболее эффективных удобрений для клубники является органическое удобрение. Оно содержит необходимые микроэлементы и питательные вещества, которые положительно влияют на рост и развитие растения. Органические удобрения можно приобрести в специализированных магазинах или приготовить самостоятельно из перегноя или компоста.

Также важно учитывать кислотность почвы. Клубника предпочитает кислую среду, поэтому для подкормки можно использовать специальные удобрения для кислолюбивых растений. Они помогут поддержать необходимый уровень кислотности и предотвратить негативное влияние щелочных удобрений.

Подкормку клубники рекомендуется проводить два раза в месяц. Первую подкормку можно провести в начале мая, когда растение только начинает активно расти. Для этого можно использовать комплексное минеральное удобрение, которое содержит азот, фосфор и калий. Они необходимы для развития корневой системы и формирования ягод.

Вторую подкормку можно провести в середине мая, когда клубника уже начинает цвести и формировать ягоды. В этот период рекомендуется использовать удобрения с повышенным содержанием калия, так как он способствует улучшению вкуса и качества ягод.

Помимо органических и минеральных удобрений, можно использовать и другие способы подкормки клубники. Например, можно провести полив раствором птичьего помета или золы. Они также содержат необходимые для растения элементы и помогут улучшить урожай.