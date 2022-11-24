Китай: Россия и Украина должны сделать всё для защиты ядерных объектов

Россия и Украина должны не допустить эскалации на ядерных объектах, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан.

Он подчеркнул, что для этого Москва и Киев должны приложить максимум усилий.

"На прошедших выходных Запорожская АЭС подверглась тяжелейшему обстрелу за месяцы, что нанесло серьёзный ущерб станции. Проблема обеспечения безопасности ядерных объектов является очень важной…" — заявил Шуан.

Кроме того, зампостпреда подчеркнул, что мировое сообщество должно обеспечить Украину тёплыми вещами и всем необходимым, чтобы люди не замёрзли зимой.