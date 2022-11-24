Россия и Украина должны не допустить эскалации на ядерных объектах, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан.
Он подчеркнул, что для этого Москва и Киев должны приложить максимум усилий.
"На прошедших выходных Запорожская АЭС подверглась тяжелейшему обстрелу за месяцы, что нанесло серьёзный ущерб станции. Проблема обеспечения безопасности ядерных объектов является очень важной…" — заявил Шуан.
Кроме того, зампостпреда подчеркнул, что мировое сообщество должно обеспечить Украину тёплыми вещами и всем необходимым, чтобы люди не замёрзли зимой.
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