Глава МИД Чехии заявил, что Украина защищает Европу от России

Западные покровители должны признать, что Украина воюет против России, чтобы защитить всю Европу. При этом диктовать условия мира Киеву Запад не должен. Такие странные заявление сделал глава МИД Чехии Ян Липавский во время поездки в Лондон.

Чешский министр также возложил на Россию ответственность за "случайное попадание" ракеты украинской ПВО на территорию Польши.

По мнению дипломата, на кону стоят принципы ООН в отношении территориальной целостности и международного порядка, основанного на правилах.

Липавский также уверен в том, что страны Европы получают выгоду от постоянной военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине.

Он заявил, что Чехия от поддержки Киева не откажется.

Ранее спикер ГД РФ Вячеслав Володин назвал киевский режим могильщиком НАТО.