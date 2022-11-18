Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что киевский режим трижды доказал всему миру несостоятельность НАТО. На эту тему политик порассуждал в своём Telegram-канале.
По его мнению, первый раз это произошло, когда украинскими военными был сбит ракетой румынский беспилотник над Чёрным морем.
Второй — когда старый беспилотник со 120-килограммовой бомбой пролетел беспрепятственно через территории трёх стран НАТО (Венгрии, Хорватии, Румынии) и взорвался в Загребе.
И третий раз, по мнению, Володина, это свежий случай с ударом украинской ракеты по Польше, которая не смогла обнаружить ни одного танка и уничтожила первый попавшийся трактор.
"Совершенно очевидно: это начало конца НАТО. Самое интересное, что вскормленный на натовском оружии киевский режим стал его могильщиком", — заключил спикер Госдумы.
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