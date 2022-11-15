Ле Пен: продолжая поставлять оружие Украине, Запад лишь затягивает конфликт

Запад даже не делает попыток разрешить украинский кризис дипломатическим путём. Такую точку зрения высказала депутат парламента Франции Марин Ле Пен.

Французский депутат уверена, что, продолжая оказывать военную помощь Украине, Запад лишь затягивает военные действия на территории этой страны.

"Оружие, которое поставляется Украине, способствует продолжению военных действий. Направляя оружие, мы тем самым не ищем мирного решения, урегулирования конфликта путем переговоров. Поставка вооружений, все чаще тяжелых, служит продолжению конфликта", — сказала Ле Пен, которую цитирует издание французское France Inter.

Ле Пен убеждена, что украинский конфликт можно завершить исключительно посредством переговоров. Урегулировать происходящее, продолжая военные действия, невозможно, подчеркнула депутат парламента Франции.