Франция выпадает из союза сторонников "поражения России" в СВО

После парламентских выборов Франция выпадет из единого западного фронта, ратующего за поражение России в СВО.

Макрон пообещал Франции "военную экономику"

13 июня Эммануэль Макрон заявил, что ЕС и Франция вступили в "военную экономику", и во Франции предполагаются в этой связи исключительные меры, в частности, реквизиция материальных средств.

"Мы будем принимать инвестиционные решения, и у нас будут соответствующие требования", чтобы Украина "получила качественное оружие" и победила, сказал Макрон. Это заявление, которое явно подготавливает войну с Россией.

Однако, теперь Макрону будет нелегко провести в парламенте соответствующий военный бюджет.

Макрона будут контролировать в парламенте

Стабильное большинство, которое до сих пор поддерживало там все президентские идеи, осталось в прошлом.

На выборах 19 июня, согласно данным Министерства внутренних дел, партия президента Эмманюэля Макрона "Возрождение" получила 246 мест, Новый народный, экологический и социальный союз (NUPES) Жан-Люка Меланшона — 142 места, Национальное объединение (PH) Марин Ле Пен — 89, и "Республиканцы"(LR) — 64 места.

Такой расклад означает, что президенту придётся передать часть власти из Елисейского дворца парламенту, где у левых и правых будет достаточно возможностей держать Макрона под контролем.

Это будет просто, потому что, несмотря на кажущиеся идеологические различия, социалисты Меланшона и националисты Ле Пен имеют очень схожие политические программы. Обе партии являются скептиками ЕС и приверженцами диалога с Россией.

Марин ле Пен уверена, что следующим президентом будет она

Оглушительный успех партии Ле Пен (с 9 до 89 мандатов) заставил её не без основания сказать, что она намерена прийти к власти после окончания срока полномочий Макрона.

"Мы достигли трёх целей, которые поставили перед собой. Сделать Эмманюэля Макрона президентом меньшинства, продолжить необходимую политическую перестройку и сформировать решительную оппозиционную группу", — отметила она.

Ле Пен предупредила о "катастрофических последствиях для покупательной способности французского народа" шестого пакета санкций против России, принятого в начале недели Брюсселем, обвинив правительство во лжи об экономической ситуации в стране.

"Чавес Франции" будет заботится не о войне, а о социальном равенстве

Что касается Меланшона, которого называют "Чавес Франции", то он заявил, что его страна теперь будет поляризована на три лагеря: между "либералами" Макрона, крайне правыми и его собственной "народной" партией. Поддерживая "целостность Украины", он выступает против поставок ей оружия. Меланшон также направит бюджет не на войну, а на социальные проекты. Например, он обещал понижение пенсионного возраста до 60 лет.

Макрон перед вторым туром выборов заявил, что видит в своих противниках — Меланшоне и Ле Пен — "проект беспорядка и подчинения" России.

"Они объясняют, что мы должны выйти из наших союзов, из Европы, и строить стратегические союзы с Россией", — сказал Макрон.

В "переводе", это означает, что и Меланшон, и Ле Пен понимают, что не надо вмешиваться в выяснение отношений между Москвой и Киевом, поскольку это никоим образом не касается французских интересов, а идёт им во вред. И в экономике, и в политике.

Когнитивный диссонанс в Европе

Неолибералы в Европе празднуют "победу демократии" во Франции и, в то же время, уверяют, что сейчас нужно другое.

"Российская агрессия против Украины требует прямо противоположного: последовательного и надёжного обязательства, способного контролировать экономическую неопределённость и шаги, которые ЕС должен будет предпринять в поисках мирного решения", — пишет El Pais.

Итальянская коллега La Repubblica считает, что "нестабильность" во Франции была бы синонимом "шаткости и слабости" для Евросоюза.

Бельгийская Le Soir предсказывает "неуправляемую Францию".

Что же, чем больше в Европе будет проблем, тем лучше для России.

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