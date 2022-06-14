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Автор Любовь Степушова

Статус кандидата в ЕС в обмен на уступки. Шольц, Макрон и Драги едут в Киев

Мир » Европа » Евросоюз

Тройка тяжеловесов ЕС должна отправиться в Киев, чтобы выяснить, на какие уступки он готов идти для положительного решения о статусе кандидата в ЕС.

Статус кандидата в ЕС в обмен на уступки. Шольц, Макрон и Драги едут в Киев

Встреча с Зеленским строго конфиденциальна

Как сообщила немецкая газета Bild, главы Франции, Германии и Италии должны отправиться в Киев до начала саммита G7, который начнется 26 июня в Германии.

Однако, канцлер Германии Олаф Шольц не подтвердил сообщения о том, что он, как ожидается, прибудет в Киев в четверг вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги. Аналогично выступили службы Макрона.

Президент находился во вторник в Румынии, где встретится с французскими солдатами, дислоцированными на базе НАТО, а в среду посетит Молдавию. Драги находится в Израиле для обсуждения энергетических вопросов.

"В отношении миссии в Киев с канцлером Шольцем и президентом Франции Макроном сохраняется максимальная конфиденциальность, но вероятная дата, отмеченная в повестке дня Палаццо Киджи, это четверг, пишет итальянская Agi.

Запад хочет знать, на какие уступки готов Зеленский ради "прекращения войны"

Западная пресса считает, что сейчас главный вопрос для Евросоюза — это решить, удвоить ли вооружение Украины или активнее вести переговоры с Москвой о прекращении войны.

Западные лидеры обеспокоены тем, что затяжные боевые действия втянут в конфликт страны НАТО, что заставит президента России Владимира Путина "эскалировать ситуацию". Макрон, в частности, дважды сказал, что важно не "унижать Россию".

Европейские официальные лица также недовольны ущербом, который инфляция и высокие цены на энергоносители наносят их собственной экономике, а также "вероятной внутренней политической негативной реакцией".

Высказывается мысль, что лидеры трёх стран хотят разведать, на что готова Украина в обмен на статус кандидата в ЕС — может ли это сделать Украину "более склонной к уступкам ради прекращения войны".

Тяжеловесы ЕС имеют отличную от Брюсселя позицию

В комментарии для Pravda.Ru, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Оленченко согласился, что визит связан с началом обсуждения вопроса о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Эксперт предположил, что Шольц и Макрон преследуют цель объяснить Зеленскому, что будет затруднительно Украине сейчас предоставить этот статус в связи с тем, что ускоренным решением возмущены многие другие кандидаты — Турция, страны Западных Балкан, которые прошли большой путь, прежде чем ими стать.

По словам эксперта, Шольц и Макрон — противники предоставления Украине статуса. И, если они в эти дни не придут к какому-то соглашению с Брюсселем, который настаивает на том, чтобы Украина стала кандидатом на вступление в ЕС, то визит может не состояться.

"Повестка дня может быть широкой. Может быть, будет обсуждаться вопрос разминирования портов, и будет сказано, что если оно не начнётся, то вопрос рассмотрения статуса будет тормозиться", — сказал Владимир Оленченко.

Европейская комиссия опубликует своё мнение по вопросу о предоставлении Украине, Молдавии и Грузии статуса кандидатов в члены ЕС 15-17 июня.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина олаф шольц марио драги владимир зеленский
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