В Харькове предупредили: фотографирование клумб ведёт к смертному приговору

В Харькове предупредили, что получение банки тушенки из рук "оккупанта" или фотографирование клумб может стать для гражданина Украины смертным приговором.

Госизмена: пожизненное заключение и лишение гражданства Украины

9 июня в Верховную Раду внесли законопроект о лишении гражданства Украины за госизмену.

Текст проекта закона под названием "О внесении изменений в статью 111 Уголовного кодекса Украины относительно лишения гражданства Украины за государственную измену" пока отсутствует. Известно, однако, что изменникам родине на Украине сейчас грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

10 июня власти привели пример, кто теперь может стать фигурантом обвинения по данной статье. Обвинение в госизмене предъявлено известному украинскому политологу Михаилу Погребинскому.

Как сообщило интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, к делу приобщили психолого-лингвистическую экспертизу, согласно которой высказывания Погребинского в интервью наносят ущерб безопасности Украины в информационной сфере и являются формой подрывной деятельности против страны. Ранее были задержаны по обвинению за госизмену эксперты Дмитрий Марунич и Дмитрий Джангиров.

Взял банку тушёнки у российского солдата — предатель

Новость в том, что теперь изменниками украинской родины могут стать отныне не только политики, политологи, правозащитники, писатели, активисты, бизнесмены, но и простые обыватели. И речь идёт не только о постах в соцсетях с выражением симпатии к России, и осуждением бандеровщины.

Как пишет Телеграм-канал "Харьков наш" эти деяния могут быть самыми разными.

"Остался на оккупированной территории? Государственный изменник. Не рискнул самостоятельно выбираться через минные поля навстречу выстрелам украинских блокпостов? Государственный изменник. Взял банку тушенки у российского солдата? Государственный изменник. Извольте пулю в лоб, Украине вы не нужны-с", — пишут авторы канала.

Добавим сюда такие возможные "преступления", как пение песен на русском языке, получение российского паспорта, состояние в приходе УПЦ МП, сдача в плен и так далее.

По мнению харьковского паблика, возможность обрушения домоклова меча "правосудия", "будет чувствительно нависать над головами многих и многих украинских граждан".

"Политическая неблагонадёжность отныне становится фактически смертным приговором", — пишет канал.

Базовая страсть украинского патриота — звонить в СБУ

"Харьков-наш" даже предполагает, что уже есть разнарядка на "изменников родины" и советует украинцам не фотографировать "объекты, клумбы и т. д." и не отсылать фотографии родственникам. Так, в одном из домовладений Харькова местное самоуправление грозит при любых попытках фотографировать "без предупреждения" звонить в СБУ.

Причём украинское общество настолько возбуждено, что делиться на тех, кто доносит и тех, кто страдает от доносов. Канал предлагает вспомнить борьбу с ультрафиолетовыми метками, борьбу с ночными вывесками, с теми, у кого ночник просвечивает сквозь шторы, охоту на корректировщиков, "подозрительно закуривающих в километре от прилета".

Готовность "без предупреждения звонить в СБУ" — базовая страсть настоящего украинского патриота, пишут авторы.

"Если ваш сосед, такой вот бдительный дворовой активист, донесет на вас три-четыре раза, то уже никто не станет разбираться, клумба там у вас на фотографии или тайный ход в президентское бомбоубежище", — предупреждает "Харьков наш".

Как сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова на 13 мая на Украине было открыто 5360 дел по госизмене и коллаборационизму.

"Этих дел очень много, их огромное количество. Каждый день в областях, касающихся линии огня, эти дела открываются, выдвигаются подозрения и передаются в суд", — рассказала Венедиктова.

Не удивительно, что на освобождённых территориях украинцы массово получают российские паспорта с надеждой, что они будут гарантией перехода в российское государство.

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