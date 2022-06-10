Дедлайн 10 лет: польский аналитик рассказал о Польско-украинской федерации

Польша называет дезинформацией данные СВР РФ о готовящейся аннексии части Украины, но на деле вопрос широко обсуждается и имеет сторонников в обществе.

СВР: Польша готовится аннексировать Украину

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Польша "усиленно подталкивает" киевский режим к передаче ей контроля над важнейшими государственными функциями и учреждениями.

По его словам, в Варшаве с помощью польских спецслужб и западных компаний создаётся резервный центр обработки данных Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ). Переданная информация о налогоплательщиках и, как следствие, сведения о реальном финансовом положении Украины, означает, что "киевская хунта уже согласилась с аннексией Украины Польшей и добровольно сдаёт ей государственный суверенитет", отметил Нарышкин.

Официально Польша называет такие сведения дезинформацией.

Однако, в инфополе аннексия Польшей Украины широко обсуждается. Так Wpolityce опубликовала две статьи аналитика и журналиста Марека Будзиса, который предлагает образовать Федерацию Польши и Украины с перспективой создания унитарного государства.

Украина готова обсуждать идею единого государства

В первой статье автор пишет, что сигнал о готовности говорить об этом со стороны Украины есть. Так как глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович, ранее занимавший антипольскую позицию, сегодня призывает к совместной польско-украинской "борьбе за нашу и вашу свободу". Он напоминает об исторических эпизодах, когда это сотрудничество "приносило плоды в борьбе с Россией".

Будзис, цитируя Вятровича, вспоминает о сотрудничестве Пилсудского-Петлюры, участие поляков в отрядах ОУН-УПА* "против НКВД и польских коммунистов" и другие эпизоды.

Вятрович, как указывает Будзис, уверен, что сотрудничество с Польшей будет основано "на понимании сложной истории", "оно будет сильнее, чем в прошлом веке, и мы в конце концов объединимся".

В этой статье, которая широко комментировалась, польский журналист определяет дедлайн для создания Польско-украинского федеративного государства — 10 лет.

Замороженный конфликт и отсутствие европейской перспективы добьют Украину

Во второй статье Будзис констатирует, что, скорее всего, конфликт на Украине будет заморожен, так как, с его точки зрения, Россия ослаблена длительными военными действиями и демонстрирует готовность к переговорам,. Это, однако, "не означает, что она готова отказаться от территориальных приобретений на востоке и юге Украины".

Для Украины "заморозка" равносильна:

фактической потере 20 % территории,

почти 90 % промышленного потенциала,

ущербу, оцениваемому до $1 трлн.

Ожидается падение ВВП в этом году на 50%, что означает выталкивание большинства украинцев за черту бедности и отсутствие реальных условий для воссоздания боеспособной армии, пишет аналитик.

Будзис уверен, что добьёт украинцев отказ от приёма в кандидаты в члены ЕС. Это погрузит её в пучину разочарования и нестабильности, и это очень плохая ситуация для Польши.

Автор указывает, что заявления Патрушева и других говорят о том, что со стратегической точки зрения Москва рассматривает Польшу и Украину как единое целое. Поэтому при "разморозке" конфликта, которая обязательно случится, РФ "направит свои действия и против Польши".

"У Москвы есть много возможностей дестабилизировать ситуацию в Польше ниже порога открытой агрессии", — отметил Будзис.

Автор делает вывод, что только Варшава может дать Украине европейскую перспективу и стабилизировать ситуацию, что выгодно самой Польше.

Польша — новая сила Европы

В комментариях к статье Будзиса некоторые поляки его поддерживают: "Это будет новая сила Инициативы трёх морей, новая сила Европы… Давайте создадим её сегодня… Ось Москва-Берлин (Брюссель)-Париж хочет это остановить, но так будет не всегда. А память об агенте НКВД Бандере отправим…, куда положено", — гласит один комментарий.

"Исторический момент, рано или поздно, форсирует возникновение некой формы "Республики 3-х народов" (Белоруссия+Украина+Польша), это силы сильнее желания людей", — говорит другой.

Вывод России надо делать такой: СВО нужно будет считать законченной только при переформатировании власти в Киеве.

*Фашистская организация, запрещена в РФ

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