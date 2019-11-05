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Источник Правда.Ру

На Украине уличному музыканту разбили гитару за песню на русском языке

Мир » Бывший СССР » Украина print

На Украине в городе Львов неизвестные разбили гитару уличному музыканту, который пел русские песни.

Украинские националисты, проводившие рейды против музыкантов, которые поют песни на русском, заявили, что гитару разбили еще до них.

Ранее Верховный суд Украины узаконил введение во Львовской области моратория на "русскоязычный культурный продукт".

К "русскоязычному культурному продукту" относятся все формы произведений культуры на русском языке.

Фото: twitter.com

Темы львов гитара украина музыкант культура русский язык
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