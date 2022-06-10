Король Швеции снова бежал: слова Путина о Петре Великом расценили как угрозу

Россия снова империя, а Путин — император: западные СМИ сделали выводы из слов Владимира Путина о роли Петра Великого в возвращении русских земель.

"Путин сравнил себя с Петром Великим"

Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями заявил в четверг, что Пётр Великий возвращал русские земли, за что вёл Северную войну в течение 21 года.

"Казалось бы, воевал со Швецией, отторгал земли… не отторгал, а возвращал, потому что там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причём, эта территория находилась под контролем Российского государства. Теперь, судя по всему, нам, на нашу долю, тоже выпало возвращать и укреплять", — сказал Путин.

Хотя, он всего лишь провел параллели между Северной войной Петра и спецоперацией на Украине, все западные СМИ поместили в разных вариациях заголовки: "Путин сравнил себя с Петром Великим".

"Это был новый, хоть и тщательно срежиссированный, взгляд Путина на ощущение собственного величия", — пишет The New York Times.

Пётр "прорубил" окно в Европу, а Путин — "заколотил"

Далее присутствует общий тезис о том, что главная заслуга российского императора — в установлении связей с Европой, а не войны с нею.

"Царь известен тем, что открыл "окно в Европу", построил Санкт-Петербург по европейскому образцу и принёс в Россию западные технологии и культуру. Многие россияне опасаются, что вторжение г-на Путина в Украину захлопнуло это окно", — пишет The New York Times.

The Washington Post цитирует французского историка Франсина-Доминика Лихтенана, который заявил, что Пётр перенёс центр российской власти из Москвы в Санкт-Петербург, чтобы приблизить свою империю "географически, экономически и интеллектуально к Западной Европе".

Поскольку связи России с Западом в настоящее время "подорваны", "московские власти преуменьшают близость Петра к Европе и сосредотачиваются на его роли в расширении российских территорий", пишет Аljazeera

"Путин признался в имперских амбициях"

Следующий тезис, который активно присутствует в западных СМИ: Путиным движут на Украине "имперские амбиции" и он, наконец, прямо об этом сказал.

"Путин, похоже, принял эту миссию, сравнив кампанию Петра с нынешними военными действиями России", — указывает The Guardian.

По мнению издания, теперь очевидно, что Россия будет "интегрировать земли в Донецкой и Луганской областях, а также в Херсонской и Запорожской областях на юге Украины".

"Путин, похоже, оставил открытой дверь для дальнейшей территориальной экспансии, утверждая при этом суверенитет России", — добавляет Аljazeera.

Путин предлагает Западу отменить санкции

Четвёртый тезис: Запад понимает сигнал президента РФ, который предложил одуматься и отменить санкции.

Путин заявил, что, когда Пётр основал на "захваченной земле" Санкт-Петербург, то "ни одна из стран Европы не признала его российским", пишет The New York Times.

Он, "казалось, предположил, что Запад, как и несколько столетий назад, в конце концов, одумается и признает эти регионы российскими", пишет корреспондент газеты в Москве.

Король Швеции снова бежал

Под заголовком "Путин угрожает Швеции" британская Daily Mail сегодня утром пишет о внезапной "эвакуации" с одного из Аландских островов финской президентской четы и короля Швеции Карла Густава с супругой.

Газета считает, что Путин плохо завуалировал угрозы в адрес Швеции и что, якобы, там это поняли правильно, потому что "пока Путин говорил, Россия начала военно-морские учения в Прибалтике из Калининграда".

Британская газета считает, что настроение у шведов ещё больше ухудшилось из-за того, что страна подала заявку на вступление в НАТО.

Путин в одном историческом ряду с Петром I

Имя Владимира Путина в российских учебниках будет стоять в одном ряду с именем Петра Великого. И главная его заслуга не только в возвращении территорий, но и в новой аксиоме, что антирусский вектор ставит любые страны перед военной катастрофой. В условиях распада глобализации Россия чётко указала, какие территории она считает своей сферой влияния.

Что касается Украины, то это уже четвёртый или пятый момент её "рождения". Тысячи казаков воевали в армии шведского короля Карла XII, но Россия выиграла Полтавскую битву, оставила территории под своим контролем, а виновных в антирусских действиях наказала.

Так будет и в этот раз. Простые люди на Украине станут россиянами, а националисты забьются в угол Галичины и Волыни. Запад же в очередной раз покажет, что союзник он никакой. И, да — пусть боится России.

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