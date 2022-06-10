Россия снова империя, а Путин — император: западные СМИ сделали выводы из слов Владимира Путина о роли Петра Великого в возвращении русских земель.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями заявил в четверг, что Пётр Великий возвращал русские земли, за что вёл Северную войну в течение 21 года.
"Казалось бы, воевал со Швецией, отторгал земли… не отторгал, а возвращал, потому что там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причём, эта территория находилась под контролем Российского государства. Теперь, судя по всему, нам, на нашу долю, тоже выпало возвращать и укреплять", — сказал Путин.
Хотя, он всего лишь провел параллели между Северной войной Петра и спецоперацией на Украине, все западные СМИ поместили в разных вариациях заголовки: "Путин сравнил себя с Петром Великим".
"Это был новый, хоть и тщательно срежиссированный, взгляд Путина на ощущение собственного величия", — пишет The New York Times.
Далее присутствует общий тезис о том, что главная заслуга российского императора — в установлении связей с Европой, а не войны с нею.
"Царь известен тем, что открыл "окно в Европу", построил Санкт-Петербург по европейскому образцу и принёс в Россию западные технологии и культуру. Многие россияне опасаются, что вторжение г-на Путина в Украину захлопнуло это окно", — пишет The New York Times.
The Washington Post цитирует французского историка Франсина-Доминика Лихтенана, который заявил, что Пётр перенёс центр российской власти из Москвы в Санкт-Петербург, чтобы приблизить свою империю "географически, экономически и интеллектуально к Западной Европе".
Поскольку связи России с Западом в настоящее время "подорваны", "московские власти преуменьшают близость Петра к Европе и сосредотачиваются на его роли в расширении российских территорий", пишет Аljazeera
Следующий тезис, который активно присутствует в западных СМИ: Путиным движут на Украине "имперские амбиции" и он, наконец, прямо об этом сказал.
"Путин, похоже, принял эту миссию, сравнив кампанию Петра с нынешними военными действиями России", — указывает The Guardian.
По мнению издания, теперь очевидно, что Россия будет "интегрировать земли в Донецкой и Луганской областях, а также в Херсонской и Запорожской областях на юге Украины".
"Путин, похоже, оставил открытой дверь для дальнейшей территориальной экспансии, утверждая при этом суверенитет России", — добавляет Аljazeera.
Четвёртый тезис: Запад понимает сигнал президента РФ, который предложил одуматься и отменить санкции.
Путин заявил, что, когда Пётр основал на "захваченной земле" Санкт-Петербург, то "ни одна из стран Европы не признала его российским", пишет The New York Times.
Он, "казалось, предположил, что Запад, как и несколько столетий назад, в конце концов, одумается и признает эти регионы российскими", пишет корреспондент газеты в Москве.
Под заголовком "Путин угрожает Швеции" британская Daily Mail сегодня утром пишет о внезапной "эвакуации" с одного из Аландских островов финской президентской четы и короля Швеции Карла Густава с супругой.
Газета считает, что Путин плохо завуалировал угрозы в адрес Швеции и что, якобы, там это поняли правильно, потому что "пока Путин говорил, Россия начала военно-морские учения в Прибалтике из Калининграда".
Британская газета считает, что настроение у шведов ещё больше ухудшилось из-за того, что страна подала заявку на вступление в НАТО.
Имя Владимира Путина в российских учебниках будет стоять в одном ряду с именем Петра Великого. И главная его заслуга не только в возвращении территорий, но и в новой аксиоме, что антирусский вектор ставит любые страны перед военной катастрофой. В условиях распада глобализации Россия чётко указала, какие территории она считает своей сферой влияния.
Что касается Украины, то это уже четвёртый или пятый момент её "рождения". Тысячи казаков воевали в армии шведского короля Карла XII, но Россия выиграла Полтавскую битву, оставила территории под своим контролем, а виновных в антирусских действиях наказала.
Так будет и в этот раз. Простые люди на Украине станут россиянами, а националисты забьются в угол Галичины и Волыни. Запад же в очередной раз покажет, что союзник он никакой. И, да — пусть боится России.
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