Путин провёл параллель между нынешней эпохой и временами Петра I

Президент России Владимир Путин сравнил текущую ситуацию, в которой оказалась Россия, с эпохой российского императора Петра I.

По словам главы государства, Пётр I воевал со Швецией, но ничего не отторгал, а возвращал территории и укреплял их.

"Но, судя по всему, нам на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. Если мы будем исходить из того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспели в решении задач, которые перед нами стоят", — заявил Путин на встрече с молодыми предпринимателями и разработчиками IT-стартапов.

Он отметил, что Россия — это не та страна, которую можно обнести забором, а сами российские власти не собираются такой забор возводить. Путин подчеркнул, что экономика РФ всегда была открытой и такой останется.

Также российский лидер рассказал о важности суверенитета для страны, поскольку те государства, которые не в состоянии принимать суверенных решений, фактически являются колониями. Причём промежуточных состояний не бывает:

"Или страна является суверенной, или колонией", — заключил Путин.