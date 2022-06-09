Руководитель фракции "Справедливая Россия — за правду" Сергей Миронов рассказал интернет-мем о Владимире Путине, который "закрыл окно в Европу".
Сергей Миронов, который вчера попал в ДТП, дал интервью телеканалу Луганск-24. Политик поразмышлял об особом пути России. Накануне юбилея Петра I депутат вспомнил остроту, которую видел в Сети.
"Фотография Петра I и Путина. Под Петром написано — открыл окно в Европу, под Путиным — закрыл окно в Европу. И написано: Проветрили и хватит", — пересказал содержание мема Миронов.
Политик убеждён, что европейские страны превратились в "марионетки в руках Дяди Сэма”. Миронов считает, все решения за них принимает США.
Президент России Владимир Путин сравнил текущую ситуацию, в которой оказалась Россия, с эпохой российского императора Петра I. Лидер РФ отметил, что нынешняя внешнеполитическая ситуация напоминает времена Петра I. Пётр Великий, по мнению Путина, "ничего не отторгал" у противников, а "возвращал.
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Наиболее вероятной моделью развития России на ближайшие 10-15 лет должна стать стратегия "технологического острова", заявил спецпредставитель президента по вопросам технологического развития, гендиректор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков.