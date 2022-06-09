Миронов пошутил, что Путин закрыл окно в Европу: "Проветрили и хватит"

Руководитель фракции "Справедливая Россия — за правду" Сергей Миронов рассказал интернет-мем о Владимире Путине, который "закрыл окно в Европу".

Сергей Миронов, который вчера попал в ДТП, дал интервью телеканалу Луганск-24. Политик поразмышлял об особом пути России. Накануне юбилея Петра I депутат вспомнил остроту, которую видел в Сети.

"Фотография Петра I и Путина. Под Петром написано — открыл окно в Европу, под Путиным — закрыл окно в Европу. И написано: Проветрили и хватит", — пересказал содержание мема Миронов.

Политик убеждён, что европейские страны превратились в "марионетки в руках Дяди Сэма”. Миронов считает, все решения за них принимает США.

Президент России Владимир Путин сравнил текущую ситуацию, в которой оказалась Россия, с эпохой российского императора Петра I. Лидер РФ отметил, что нынешняя внешнеполитическая ситуация напоминает времена Петра I. Пётр Великий, по мнению Путина, "ничего не отторгал" у противников, а "возвращал.