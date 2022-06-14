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NYT: Киев продолжает давление на Запад, заявляя о нехватке оружия для ВСУ

Мир

Власти Украины выдвигают нереалистичные запросы по поставкам западного оружия. Об этом сообщает газета The New York Times.

NYT: Киев продолжает давление на Запад, заявляя о нехватке оружия для ВСУ

Автор материала напомнил, что недавно советник президента Украины Михаил Подоляк потребовал предоставить Киеву 300 мобильных реактивных систем залпового огня (РСЗО), 1000 гаубиц, 500 танков, 2000 бронемашин и 1000 беспилотников.

"Такие колоссальные запросы не могут быть реалистичными или целесообразными. Гаубицы, например, прибывают быстрее, чем украинцы успевают их использовать", — сказано в материале.

NYT подчёркивает: украинский президент Владимир Зеленский намерен добиться равенства сил с российской армией, поэтому продолжает давление на Запад. По информации издания, Киев ежедневно жалуется на "недостаточный поток вооружений".

Ранее Подоляк заявил, что порядка 90 процентов боевых потерь в составе ВСУ обусловлены эффективной работой артиллерии РФ, превосходящей по своей мощи украинскую технику.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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