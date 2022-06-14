NYT: Киев продолжает давление на Запад, заявляя о нехватке оружия для ВСУ

Власти Украины выдвигают нереалистичные запросы по поставкам западного оружия. Об этом сообщает газета The New York Times.

Автор материала напомнил, что недавно советник президента Украины Михаил Подоляк потребовал предоставить Киеву 300 мобильных реактивных систем залпового огня (РСЗО), 1000 гаубиц, 500 танков, 2000 бронемашин и 1000 беспилотников.

"Такие колоссальные запросы не могут быть реалистичными или целесообразными. Гаубицы, например, прибывают быстрее, чем украинцы успевают их использовать", — сказано в материале.

NYT подчёркивает: украинский президент Владимир Зеленский намерен добиться равенства сил с российской армией, поэтому продолжает давление на Запад. По информации издания, Киев ежедневно жалуется на "недостаточный поток вооружений".

Ранее Подоляк заявил, что порядка 90 процентов боевых потерь в составе ВСУ обусловлены эффективной работой артиллерии РФ, превосходящей по своей мощи украинскую технику.