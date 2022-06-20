Украина получила от ВС РФ "ответку" за удар по установкам "Черноморнефтегаза"

Украина получит от ВС РФ "ответ" за удар по буровым установкам "Черноморнефтегаза" в западной части Чёрного моря 20 июня.

В субботу, 18 июня, российские войска нанесли удары по НПЗ в Кременчуге, Щебелино и Губенихе. Именно эти предприятия обеспечивали топливом ВСУ на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эти удары были болезненным для ВСУ. 20 июня ВСУ нанесли удар по буровым по платформам "Черноморнефтегаза". Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила, что у одного работника тяжёлое осколочное ранение, у двух сильные ожоги, а судьба семи сотрудников неизвестна

После этого по военным объектам в Одессе прилетела "ответка". ВС РФ ударили по аэродрому Школьный под Одессой, откуда, вероятно, вылетали самолёты, бомбившие "Черноморнефтегаз". Также военные РФ нанесли удары по военным объектам в Харькове.

Украинский политик Олег Царёв опубликовал у себя в соцсети комментарий украинского пользователя, который обеспокоен тем, что Россия может в ответ ударить по энергоресурсным объектам и подстанциям.

Сам Царёв написал, что удары РФ по украинским энергоресурсным объектам и подстанциям окажут разрушающее воздействие на экономику.

"Ни на что не намекаю. Но не могу объяснить, почему наши военные не отключают свет на Украине", — написал Царёв.

Если углубиться в историю и вспомнить бомбардировки НАТО в Югославии, то в первую очередь альянс уничтожил именно объекты энергетической инфраструктуры. Без света остались Белград и все другие сербские города. Встали электропоезда.

Военный эксперт Михаил Ходарёнок также уверен, что Киеву лучше не рисковать. Он пишет, что для него до сих пор остаётся загадкой, почему Киев уверен, что им ничего не будет за попытку удара по Крымскому мосту.

"Я боюсь ошибиться в оценках, но ответка за Крымский мост рискует быть такой, что от Киева рожки да ножки останутся", — написал он в своих соцсетях.

По мнению эксперта, стратегически удар по мосту в Крыму ничего не решит, а вот факт существования Украины на карте мира будет под вопросом.