Россия усилит безопасность Крыма. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, комментируя Pravda.Ru удар ВСУ по буровым платформам "Черноморнефтегаза".
Выборный рассказал, что Россия изучит этот инцидент и примет соответствующие меры на предмет повышения уровня обеспеченности безопасности данного региона со всеми вытекающими последствиями.
"Я думаю, что та плановая работа, которая идёт в рамках специальной военной операции, будет усилена с точки зрения обеспечения безопасности тех территорий, которые уже освобождены, или территории, которые исключительно являются нашими как, например, Крым", — сказал депутат.
Выборный подчеркнул, что уровень безопасности в целом будет значительно повышен, а правила игры, с точки зрения эффективного достижения целей, будут проанализированы и усовершенствованы.
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что ВСУ нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза".
"Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей. Спасены 5 человек, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются", — рассказал Аксёнов.
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