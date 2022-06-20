Депутат Госдумы Выборный: Россия усилит безопасность Крыма

Россия усилит безопасность Крыма. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, комментируя Pravda.Ru удар ВСУ по буровым платформам "Черноморнефтегаза".

Выборный рассказал, что Россия изучит этот инцидент и примет соответствующие меры на предмет повышения уровня обеспеченности безопасности данного региона со всеми вытекающими последствиями.

"Я думаю, что та плановая работа, которая идёт в рамках специальной военной операции, будет усилена с точки зрения обеспечения безопасности тех территорий, которые уже освобождены, или территории, которые исключительно являются нашими как, например, Крым", — сказал депутат.

Выборный подчеркнул, что уровень безопасности в целом будет значительно повышен, а правила игры, с точки зрения эффективного достижения целей, будут проанализированы и усовершенствованы.

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что ВСУ нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза".

"Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей. Спасены 5 человек, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются", — рассказал Аксёнов.