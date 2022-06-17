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Украина не станет полноправным членом Евросоюза, так как это обернётся "катастрофой" для объединения, которое будет вынуждено тратить огромные средства на содержание этой страны. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru высказал французский журналист Дмитрий Де Кошко, комментируя предоставление Киеву статуса кандидата на вступление в ЕС.

Во Франции не верят во вступление Украины в ЕС из-за грозящей союзу "катастрофы"

"Я, конечно, не верю, да и никто не верит, что Украина может полноправно вступить в Евросоюз. Это просто статус кандидата, и пройдёт несколько лет перед тем, как они смогут стать членами ЕС. Если Евросоюз доживёт до этого времени", — сказал он.

Де Кошко назвал сам факт предоставления Украине статуса кандидата "пропагандой". По его мнению, уровень развития институтов гражданского общества, экономики на Украине далёк от стандартов Евросоюза. При этом от придания статуса кандидата до непосредственного вступления в ЕС могут пройти десятилетия, как это было с Турцией, напомнил собеседник Pravda. Ru.

Эксперт не исключил, что Брюссель может форсировать процедуру вступления Украины в ЕС по "идеологическим или политическим" причинам, но на это всё равно уйдёт от нескольких лет до десятилетия. В то же время Де Кошко уверен, что испытывающий сегодня существенные экономические проблемы Евросоюз не заинтересован в членстве Украины.

"Это было бы просто катастрофой для Евросоюза и его бюджета. Например, страны Прибалтики, Румыния и Болгария живут только на средства ЕС. Польша — тоже. Они только получают. А Франция, Германия и северные страны платят. Представляете, какие суммы будут нужны для Украины. Особенно, когда Евросоюз сам будет разорён санкциями и тем, что американцы их заставят платить за сланцевый газ", — сказал французский журналист.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Грузии в этом было отказано. Окончательное решение по статусу Киева, Кишинёва и Тбилиси лидеры ЕС примут на саммите в Брюсселе в конце июня.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
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