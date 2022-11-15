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Bloomberg: Макрон попросил главу КНР призвать Путина возобновить диалог с Киевом

Мир

Американские журналисты заявили со ссылкой на представителя Парижа, что французский лидер Эммануэль Макрон во время мероприятий "Большой двадцатки" на Бали призвал руководителя Китая Си Цзиньпина убедить российского коллегу Владимира Путина продолжить переговоры с Украиной.

Как подчеркнул источник Bloomberg, отношение Пекина к проведению военной спецоперации РФ стало более сбалансированным. Вместе с этим в издании сообщили, что президент Франции планирует совершить рабочую поездку в КНР после ослабления антикоронавирусных мер.

"В ходе встречи Макрон попросил Си Цзиньпина призвать Путина к деэскалации", — добавил собеседник агентства.

Ранее французский лидер обратил внимание на необходимость диалога с главой России.

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Любовь Степушова
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