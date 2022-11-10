Президент Франции не исключает вероятности войны на территории Европы

Глава Франции Эммануэль Макрон после слов президента России Владимира Путина о ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки решил изменить военную доктрину страны.

"Наши ядерные силы своим существованием способствуют безопасности Франции и Европы. Война на Украине позволила нам значительно продвинуться вперед в вопросах европейской обороны. Сейчас мы находимся в ситуации, когда Франция является единственной страной Европейского союза с ядерным оружием. Это накладывает на нас особую ответственность", — заявил президент Франции.

В ближайшее время Макрон представит новую военную стратегию, которая будет действовать до конца текущего десятилетия. Лидер Франции считает, что новый стратегический план будет служить основной идеей страны и отвечать интересам нации.

В представленном документе планируется прописать возможность Парижа вести военные операции не только в составе коалиции, но и самостоятельно.