Президент Франции Макрон указал на необходимость диалога с Путиным

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Парижу и Москве нельзя разрывать отношения. По мнению президента, он должен вести диалог с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Необходимо продолжать разговаривать", — отметил глава Франции, слова которого приводит France Inter.

Ранее Макрон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому усилить поддержку ВСУ. Как подчеркнул французский президент, Париж готов поставлять Киеву системы противовоздушной обороны, которые необходимы для победы в конфликте с РФ.