Британский премьер-министр Риши Сунак и французский лидер Эммануэль Макрон провели беседу, касающуюся ситуации на Украине, сотрудничество в области атомной энергетики, а также проблему с мигрантами, которые пересекают Ла-Манш на лодках и высаживаются в Британии.
Отчёт о состоявшемся разговоре между двумя лидерами размещён на сайте правительства Британии.
"Они (Сунак и Макрон) согласились с важностью продолжения оказания поддержки Украине. Поскольку люди по всей Европе сталкиваются… с ростом цен на энергоносители…, лидеры решили вместе работать над обеспечением более стабильного энергетического будущего. Это также подразумевает расширение сотрудничества в области атомной энергетики", — говорится в публикации.
По словам Сунака, важно сделать всё возможное, чтобы торговцы людьми не могли пересекать Ла-Манш, и в этом вопросе необходима координаций усилий двух стран.
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