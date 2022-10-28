Сунак и Макрон провели разговор по украинскому конфликту

Британский премьер-министр Риши Сунак и французский лидер Эммануэль Макрон провели беседу, касающуюся ситуации на Украине, сотрудничество в области атомной энергетики, а также проблему с мигрантами, которые пересекают Ла-Манш на лодках и высаживаются в Британии.

Отчёт о состоявшемся разговоре между двумя лидерами размещён на сайте правительства Британии.

"Они (Сунак и Макрон) согласились с важностью продолжения оказания поддержки Украине. Поскольку люди по всей Европе сталкиваются… с ростом цен на энергоносители…, лидеры решили вместе работать над обеспечением более стабильного энергетического будущего. Это также подразумевает расширение сотрудничества в области атомной энергетики", — говорится в публикации.

По словам Сунака, важно сделать всё возможное, чтобы торговцы людьми не могли пересекать Ла-Манш, и в этом вопросе необходима координаций усилий двух стран.