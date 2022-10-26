Politico: Украина недовольна планами Сунака сократить военный бюджет Британии

Украинские чиновники выразили недовольство из-за планов нового британского премьера Риши Сунака сократить военный бюджет Соединённого Королевства. Об этом сообщает Politico.

По информации газеты, официальному Киеву не понравилось, что Сунак забыл упомянуть о необходимости защищать Европу во время своего выступления перед нацией.

"Он почти ничего не сказал о защите Европы, за исключением того, что бюджет на нацоборону сократят", — пояснил источник издания в правительстве Украины.

При этом он напомнил, что экс-руководитель правительства Британии Лиз Трасс не планировала уменьшать финансирование на оборонительные цели. Авторы материала убеждены: Киев скучает по своему союзнику Борису Джосону, которому пришлось покинуть пост премьера.

В своём обращении к нации Сунак заявил, что украинский конфликт должен быть "доведён до конца". Однако он также обратил внимание на внутренние проблемы Великобритании и призвал восстановить экономическую стабильность государства.