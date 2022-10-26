Новый британский премьер Риши Сунак не сможет спасти Соединённое Королевство, ведь он "глубоко отрешён" от обыденной жизни, сообщает New York Post.
По информации издания, в Великобритании растёт социальное напряжение и обостряется экономический кризис. В статье сказано, что жители страны нуждаются в "сострадательном лидере", который будет понимать их проблемы.
В редакции NYP вспомнили, как во время "пиар-фотосессии" на АЗС Сунак не смог справиться с бесконтактной оплатой. Своими действиями политик показал полную отрешённость от обыденности, подчёркивается в материале.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.