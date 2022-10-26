NYP: миллионер Сунак не спасёт Британию, ведь он оторван от жизни страны

Новый британский премьер Риши Сунак не сможет спасти Соединённое Королевство, ведь он "глубоко отрешён" от обыденной жизни, сообщает New York Post.

По информации издания, в Великобритании растёт социальное напряжение и обостряется экономический кризис. В статье сказано, что жители страны нуждаются в "сострадательном лидере", который будет понимать их проблемы.

В редакции NYP вспомнили, как во время "пиар-фотосессии" на АЗС Сунак не смог справиться с бесконтактной оплатой. Своими действиями политик показал полную отрешённость от обыденности, подчёркивается в материале.