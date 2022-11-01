Макрон: военная помощь Украине будет усилена

Согласно обещанию, данному французским лидером Эммануэлем Макроном своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, военная поддержка Киева со стороны Франции будет усилена, в частности, это касается поставок средств ПВО.

"Глава государства подтвердил полную мобилизацию Франции для скорейшего увеличения военной поддержки Украины, в том числе в части противовоздушной обороны", — сказано в отчёте Елисейского дворца.

1 ноября Макрон и Зеленский провели телефонный разговор, в котором обсудили происходящее на Украине, события вокруг Запорожской АЭС, утверждение России о том, что Киев готов применить "грязную бомбу", а также приостановку Москвой участия в зерновой сделке.