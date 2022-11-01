Коц: Вашингтон приготовил Киеву неожиданный "подарок" в виде устаревшей техники

США пообещали Украине защиту от обстрелов инфраструктуры и принял решение нарастить поставки противоракетных комплексов. Однако власти киевского режима ожидали немного другой помощи со стороны Вашингтона. Об этом заявил военный обозреватель Андрей Коц в материале для РИА Новости.

Американцы намерены отправить в Киев зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) MIM-23 HAWK для борьбы с российскими ракетами "Калибрам" и дронами-камикадзе. Все системы уже давно сняты с вооружения, отметил аналитик. Коц полагает, что планы США могут поддержать и европейские союзники.

Британия планирует поставить на Украину ракеты для NASAMS, Франция — комплексы Crotale, Испания — четыре единицы ЗРК MIM-23 HAWК. Однако, по мнению военных экспертов, Запад не готов отдать Киеву передовые системы.

"Двух NASAMS при умелом обращении хватит для защиты максимум двух важных объектов инфраструктуры или одного большого — например, Киева", — заявил Алексей Леонков.

Страны НАТО используют всю информацию с Украины для выстраивания собственной системы противовоздушной обороны. Поставки в Киев дозированные, поскольку там испытывается оружие Запада, отметил Леонков.

"Запад продолжает поставлять Украине устаревшую военную технику. Хотя на словах обещает "всестороннюю поддержку", — заключил Коц.