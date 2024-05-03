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SpaceX открывает бронирование туров в космос на кораблях Dragon и Starship

SpaceX начал продажу билетов в космос

1:35
Туризм

Компания SpaceX запустила широкомасштабные продажи туров в космос. Теперь каждый желающий может зарезервировать место на кораблях "Dragon" или "Starship". Первые запуски намечены на конец 2024 года.

SpaceX начал продажу билетов в космос
Фото: flickr.com by NASA is licensed under public domain

Первая стадия путешествия — полет на околоземную орбиту. Пассажиры будут испытывать условия космического полета на высоте от 180 до 300 миль над Землей. Особенностью данного маршрута является куполообразное окно диаметром 46 дюймов, обеспечивающее панорамный вид на Землю на 360 градусов.

Еще одна возможность — стыковка с Международной космической станцией. Это десятидневный тур, богатый исследовательскими возможностями. Прием заявок на такие полеты начнется в 2025 году.

Также в планах визиты на Луну и Марс с помощью специализированной версии "Starship", которая сейчас проходит испытания. Эти путешествия реализуются в течение следующих нескольких лет.

Стоимость билетов пока не разглашается.

Капсула Dragon может взять на борт до семи путешественников на околоземную орбиту и дальше. Она уже осуществила 46 запусков и 42 посадки на космическую станцию. Что касается Starship, это амбициозный проект SpaceX для межпланетных путешествий, который находится на стадии испытаний. Следующий запуск предполагается в начале мая.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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