57-летняя Ирина Салтыкова восхитила фанатов наливными формами в белом купальнике

Отдыхающая в Турции Ирина Салтыкова опубликовала фото в купальнике

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ирина Салтыкова сфотографировалась в купальнике на отдыхе в Турции. В своем блоге она опубликовала кадры с пляжа в Бодруме.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Ирины Салтыковой в Инстаграм is licensed under public domain

Известно, что исполнительница отправилась в путешествие с 36-летней дочерью Алисой.

Салтыкова признавалась поклонникам, что ее хорошая фигура это заслуга генетики, так как она не отказывает себе во многих "вредных" продуктах. По ее словам, лишь с возрастом она стала контролировать количество съеденного, чтобы не набрать лишнего веса.

Ирина Салтыкова семь лет прожила в браке с музыкантом Виктором Салтыковым. Своим главным достижением считает дочь, которая пошла по ее стопам. При этом наследница артистки не желает выходить замуж и становиться матерью, так как в детстве постоянно видела разборки родителей.

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