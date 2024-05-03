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"Трагический конец": как сейчас живет бывшая жена Ефремова актриса Ксения Качалина, которая стала алкоголичкой

Страдающая от алкоголизма экс-жена Ефремова мечтает о вине на день рождения

1:04
Шоу-бизнес

Бывшая супруга актера Михаила Ефремова, артистка Ксения Качалина в беседе с корреспондентом woman. ru (http://woman.ru/) призналась, что не собирается отмечать день рождения, а подарком для нее могли бы стать сим-карта и две бутылки красного вина.

Страдающая от алкоголизма экс-жена Ефремова мечтает о вине на день рождения
Фото: youtube.com by канал Иван Гутин is licensed under public domain

Женщина, от которой отвернулись практически все родственники, проживает одна в квартире, доставшейся ей после брака со знаменитым артистом. По ее словам, Ефремов до того, как попал в тюрьму за смертельное ДТП постоянно ей помогал.

Помимо этого раз в несколько месяцев Качалиной присылают пять тысяч рублей из Союза кинематографистов, которые она тратит на вино, отказываясь от еды.

Со своими родителями женщина наотрез отказывается наладить отношения, при этом желает им счастья и добра. Не общается она и с дочерью Анной-Марией, которая теперь просит называть ее Сергеем.

Ранее актеров Елизавету Боярскую и Максима Матвеева обязали выплатить долг за ЖКХ.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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