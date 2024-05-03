Вторая беременность и ненависть Волочковой: как как сейчас живёт Елена Николаева, ведущая программы "Доброе утро"?

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Телеведущая Елена Николаева призналась в желании съесть торт "Сказка" перед родами

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Елена Николаева в своем блоге призналась, что перед родами у нее возникло непреодолимое желание съесть торт "Сказка". Как оказалось, перед появлением первенца Александра у нее было то же самое.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Елены Николаевой в Инстаграм is licensed under public domain

Николаева отметила, что накануне родов у нее проснулось "острое желание поглотить ужасающий набор транжиров, сладкого и вредного".

"Я — в размышлениях. Поделилась с мужем. И оказывается, в преддверии встречи с первым сыном Александром я посылала этот торт с иллюстрацией, дабы не возникло уточнений-сомнений-вопросов, мужу, который в этот момент был в магазине. Но вот таких эпизодов я совсем не помню", — рассказала она.

Елена Николаева замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным с 2020 года. Вместе они воспитывают сына Александра и ждут появления еще одного малыша. Также у предпринимателя есть дочь Ариадна от балерины Анастасии Волочковой.

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