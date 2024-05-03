Как сейчас выглядит и чем занимается дочь Михаила Задорнова: единственная папина муза

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Единственная дочь Задорнова показала редкое фото с мужем-ливанцем

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Шоу-бизнес

Единственная дочь юмориста Михаила Задорнова Елена в своем блоге поделилась редким кадром с мужем-ливанцем Али Тартузи.

Единственная дочь Задорнова показала редкое фото с мужем-ливанцем
Фото: instagram.com by личный аккаунт Елены Задорновой в Инстаграм is licensed under public domain

Художница вышла замуж в 2021 году за возлюбленного, с которым познакомилась в Париже. Вместе супруги проживают на Мальте, где воспитывают, по недостоверной информации, троих детей.

Елена Задорнова родилась в браке Михаила Задорнова с Еленой Бомбиной, которая работала у него администратором. Девочка появилась на свет в 1990 году. Наследница писателя неоднократно признавалась, что отец всегда был и остается для нее примером. Женщина также отмечала, что ее супруг напоминает ей родителя.

Ранее Бритни Спирс обвинила мать в распространении клеветы.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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