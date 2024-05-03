Блонд: прекрасное, но затратное

Потеря волос и неопрятный вид: что следует учесть перед окрашиванием в блонд

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Превосходный блонд моментально придает образу роскошный вид, однако не все женщины осознают трудности, с которыми сталкиваются владелицы светлых волос. О сложностях, с которыми сталкиваются блондинки, поделилась колорист Виктория Савина.

Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Окрашивание занимает много времени. Качественное осветление, особенно если требуется сложная техника, занимает как минимум несколько часов у профессионального мастера. Даже для натуральных русых волос окрашивание в стиле "айртач" может потребовать до четырех часов, а для перехода из темного оттенка — еще больше. Не каждая женщина готова тратить столько времени на процедуры красоты.

Качественный уход необходим после окрашивания. Осветленные волосы требуют особого ухода — специальные шампуни, бальзамы, маски, эмульсии, а также регулярные посещения салона для проведения профессиональных процедур ухода.

Блондинство требует значительных затрат. Помимо расходов на уход, блондинкам приходится часто посещать салон. Необходимо регулярно посещать колориста для поддержания яркости цвета и формы стрижки, так как осветленные волосы быстрее теряют свою жизненность.

Для качественного блонда лучше обращаться в салон. Хотя некоторые девушки могут самостоятельно окрашивать волосы, это редкость. Особенно трудно достичь хорошего результата на длинных волосах. Рекомендуется доверить окрашивание профессионалу, чтобы избежать повреждений и сохранить здоровье волос.



