Врач рассказала, как повысить скорость метаболизма

Диетолог Копытько: богатые белком продукты помогают разогнать метаболизм

0:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Ускорить метаболизм и облегчить процесс похудения помогут продукты с высоким содержанием белка, как сообщила диетолог Марина Копытько.

Фото: pixabay.com by public domain is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Продукты, богатые белками, такие как яйца, мясо и бобовые, а также вода, витамины группы B (находятся в отрубях, зерновых, фисташках) и различные специи (кориандр, корица, паприка, перец), способствуют увеличению метаболической активности.

Тем не менее, только питание здесь не ограничится — требуются также физические упражнения, включая регулярные тренировки и 10-12 тысяч шагов ежедневно.

Доктор также предупредила, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует с осторожностью относиться к употреблению специй, поскольку они могут вызвать обострение таких заболеваний, как гастрит, язва и желчнокаменная болезнь.