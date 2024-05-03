Врач рассказала, как повысить скорость метаболизма

Ускорить метаболизм и облегчить процесс похудения помогут продукты с высоким содержанием белка, как сообщила диетолог Марина Копытько.
Продукты, богатые белками, такие как яйца, мясо и бобовые, а также вода, витамины группы B (находятся в отрубях, зерновых, фисташках) и различные специи (кориандр, корица, паприка, перец), способствуют увеличению метаболической активности.
Тем не менее, только питание здесь не ограничится — требуются также физические упражнения, включая регулярные тренировки и 10-12 тысяч шагов ежедневно.
Доктор также предупредила, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует с осторожностью относиться к употреблению специй, поскольку они могут вызвать обострение таких заболеваний, как гастрит, язва и желчнокаменная болезнь.
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