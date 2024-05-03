За что на Елизавету Боярскую ищут судебные приставы

Российские актеры Елизавета Боярская и ее супруг Максим Матвеев закрыли долг за жилищно-коммунальные услуги в размере 26 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Судов общей юрисдикции Москвы.
Так, сообщается, что мировой судья района Хорошево-Мневники рассмотрел иск в отношении артистов, не плативших за свет, воду и газ в период с апреля по июнь 2023 года.
В итоге супруги, с которых было решено взыскать 26 тысяч рублей в пользу ГБУ "Жилищник района Хорошево-Мневники", полностью закрыли задолженность.
Елизавета Боярская и Максим Матвеев вместе с 2010 года, они воспитывают двоих сыновей — Андрея и Григория.
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