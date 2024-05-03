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Что не забыть посадить из бобовых культур в своём огороде?

Многие садоводы стремятся выращивать бобовые культуры

2:12
Садоводство » Овощи

Бобовые культуры — это одни из самых популярных и полезных растений для огородников. Они богаты белком, витаминами и минералами, а также способны обогатить почву азотом. Поэтому неудивительно, что многие садоводы стремятся выращивать их на своих участках.

Многие садоводы стремятся выращивать бобовые культуры
Фото: pixabay.com by 821292 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Но какие именно бобовые культуры стоит посадить в огороде и как не забыть об этом важном этапе? Давайте разберемся вместе.

Первым шагом при выборе бобовых культур для посадки следует определиться с целью выращивания. Если вы хотите получить богатый урожай для приготовления пищи, то лучше всего посадить фасоль, горох или чечевицу. Они отлично подойдут для приготовления супов, гарниров и других блюд. Если же ваша цель — обогатить почву азотом, то лучше всего посадить люцерну, клевер или горчицу.

Вторым шагом будет выбор подходящего места для посадки. Бобовые культуры любят солнечные места с хорошей дренажной системой. Избегайте посадки в тени или на местах с застойной водой. Также не стоит выращивать бобовые на том же месте два года подряд, так как это может привести к истощению почвы.

Третий шаг — подготовка почвы. Бобовые культуры любят рыхлую и плодородную почву. Поэтому перед посадкой рекомендуется внести компост или перегной. Также не забудьте про удобрения, которые можно добавить в почву перед посадкой.

Четвертый шаг — посадка семян. Семена бобовых культур следует посадить на глубину 3-5 см и на расстоянии 10-15 см друг от друга. Если вы собираетесь выращивать бобовые на опорах, то расстояние между рядами должно быть не менее 60 см.

Пятый шаг — уход за растениями. Бобовые культуры нуждаются в регулярном поливе и прополке. Также не забывайте о подкормках, особенно в период цветения и плодоношения. Если вы выращиваете бобовые на опорах, то не забудьте связать их к ним, чтобы предотвратить повреждение стеблей и плодов.

Они творят с почвой чудеса. Бобовые культуры в огороде
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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