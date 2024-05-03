Как узнать цвет кожи у своей кошки: многих удивит результат

Эксперты рассказали, как узнать цвет кожи у кошки

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если у вас бесшерстная кошка, определить цвет ее кожи довольно просто. Однако, как поступить владельцам кошек с густой шерстью, если они желают узнать цвет кожи своего питомца?

Фото: Wikipedia by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Мы подскажем безопасный метод, который поможет вам определить оттенок кожи вашей кошки.

Кожа кошек обычно варьируется от светло-розового до темно-серо-коричневого цвета, который лучше всего виден на участках тела без шерсти, таких как подушечки лап, область носа и внутренняя сторона ушей.

Чтобы точно определить цвет, рекомендуется заглянуть в уши кошки, так как нос и лапки часто бывают более яркими и интенсивными по сравнению с остальным телом. Интересный факт: на коже кошек обычно отображается узор их шерсти.

Светловолосые кошки обычно имеют ровный светло-розовый цвет кожи, у рыжих котов кожа носит оттенки от песочного до бежевого, а у черных кошек — серый цвет кожи.

В случае с полосатыми кошками вы можете быть почти уверены, что их кожа также полосатая. Владельцы кошек с пятнистой шерстью могут не сомневаться в том, что кожа их питомцев пятнистая.