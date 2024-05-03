Ошеломляющая правда: почему кошки переворачиваются на спину при виде вас

Ветеринары рассказали, почему кошки лежат на спине

0:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Когда ваша кошка ложится на спину и показывает живот при вашем приближении, это считается знаком доверия.

Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг is licensed under Creative Commons CC0

Разбираемся, что значит это поведение и как оно отражает отношение кошки к владельцу.

Причины, по которым кошка показывает живот, видя хозяина

Этим жестом, открывая живот, кошка показывает свою уязвимость перед вами.

Если кошка регулярно ведет себя так, когда вы рядом, это свидетельствует о ее абсолютном доверии и чувстве безопасности с вами.

Однако это доверие можно легко потерять, если попытаться погладить ее в этот момент по животу. Избегайте этой ошибки. Кошки обычно не любят, когда их гладят по животу.

Показывая живот, кошка демонстрирует доверие, но это не приглашение к ласкам.