Ошеломляющая правда: почему кошки переворачиваются на спину при виде вас

Когда ваша кошка ложится на спину и показывает живот при вашем приближении, это считается знаком доверия.
Разбираемся, что значит это поведение и как оно отражает отношение кошки к владельцу.
Этим жестом, открывая живот, кошка показывает свою уязвимость перед вами.
Если кошка регулярно ведет себя так, когда вы рядом, это свидетельствует о ее абсолютном доверии и чувстве безопасности с вами.
Однако это доверие можно легко потерять, если попытаться погладить ее в этот момент по животу. Избегайте этой ошибки. Кошки обычно не любят, когда их гладят по животу.
Показывая живот, кошка демонстрирует доверие, но это не приглашение к ласкам.
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