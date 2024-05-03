Какие масла выбирают владельцы китайских авто в России? Новые тренды могут удивить

Рост популярности китайских автомобилей в России удваивает долю рынка

1:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Доля китайских автомобилей на российском рынке значительно увеличилась за последние несколько лет. Владельцы китайских автомобилей предпочитают обслуживать свои машины у официальных дилеров в период действия гарантии и доверяют им выбор моторного масла.

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Специалист журнала "За рулем" Михаил Колодочкин прогнозирует, что вопрос о выборе моторного масла станет всё актуальнее по мере окончания гарантийных сроков, когда владельцы начнут переходить к более дешевым неофициальным сервисам или самостоятельной замене масла.

Он также предоставил рекомендации по подбору моторных масел для популярных моделей китайских автомобилей, включая масла различных классов и вязкости, подходящие для различных моделей Chery, Haval, Geely, Exeed, и упомянул масло Lukoil Genesis Armortech CN 5W-40, специально разработанное для китайских автомобилей. В завершение, было отмечено использование моторного масла отечественных производителей, таких как Sintec и Rolf, на заводе "Автотор" в Калининграде.