Украинский журналист: Россия открыла второй фронт против США

Украинский журналист Дмитрий Василец предположил, что с наступлением зимы украинский кризис "отойдёт на второй план". И пока две армии будут вести позиционные бои, противостояние России и коллективного Запада — предводителем которого являются США — выйдет на принципиально новый уровень.

Более того, заявил Василец у себя на YouTube-канале, у Москвы есть все возможности для того, чтобы начать не просто торговаться с Вашингтоном, но и диктовать условия:

"Могущество США, позволяющее им доминировать на мировой арене, строится на двух базисах — долларе и крупнейшем в мире военно-промышленном комплексе (ВПК). Зная это, Россия уже открыла против Штатов второй фронт, выбивая один из этих козырей. Наступление Москва ведёт в экономическом секторе. И к ней уже присоединяются многие страны. Первые успехи уже есть — долларовой эмиссии приходит конец".

Как отмечает украинский журналист, Евросоюз, сам того не желая, играет на поле России, отменяя санкции против её удобрений и металлов. Пока только против них.

США же испытывают острую потребность в алюминии, редкоземельных металлах и уране. Купить которые, кроме как у России, им негде.

"Самое время Москве этим воспользоваться. Прекращение поставок Вашингтону всего необходимого подтолкнет его к более миролюбивому и конструктивному диалогу", — предлагает Василец.