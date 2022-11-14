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Автор Ольга Лебедева

Guardian: коллективный Запад расколот, США имеют виды на Польшу и Украину

Мир

Британское издание The Guardian сообщает, что единство среди стран "демократического лагеря" осталось в прошлом. Сейчас они разделились на три лагеря:

Guardian: коллективный Запад расколот, США имеют виды на Польшу и Украину
  • англоязычные,
  • западноевропейские
  • и восточноевропейские за вычетом Венгрии.

Несмотря на это всё, они продолжают оставаться "коллективным Западом" и хотят, чтобы в российско-украинском конфликте победил Киев. Вот только причины у них, утверждает издание, разные:

Польша и страны Балтии хотят, чтобы победа Украины была полной, видя в этом для себя как материальные, так и психологические выгоды.

"Победа Украины успокоила бы многовековую тревогу. Для Польши Россия предвещала завоевания, разделы, геноцид, колониализм и коммунизм", — пишет The Guardian.

В тоже время успех Украины даст Польше и прибалтийским странам "исторический шанс выйти из статуса периферии и стать противовесом крупным западным государствам-членам ЕС".

Варшава рассчитывает на двойной джекпот

Польские власти, постоянно подчёркивающие свою преданность США, рассчитывают на то, что в случае успеха на Украине Вашингтон воплотит в жизнь свои планы о переносе центра геополитической тяжести в Европе на её восточную часть. Попросту говоря, лишит Германию и Францию доминирующего положения в рамках Евросоюза. И заменит их Польшей и Украиной, в которые рекой потекут деньги инвесторов. И, кроме того, Варшава и Киев будут щедро "спонсироваться сверхдержавой, которая многое выиграет от реконфигурированного политического порядка".

В чём профит для себя видит США

США рассчитывали на то, что страны Евросоюза будут отстаивать их интересы в противоборстве с Китаем. Но "богатые" члены ЕС считают цену такого союзничества слишком высокой для себя (и, нельзя не признать, небезосновательно). А вот государствам Восточной Европы всё нравится:

  • Литва была готова рискнуть торговыми отношениями с Китаем, чтобы угодить США.
  • Украина и Чехия перешли на поставки ядерного топлива из США.
  • Польша заключила контракт с американской компанией на строительство своей первой атомной электростанции.

Столкновение интересов "членов семьи"

"Западные европейцы не готовы к смещению геополитического центра тяжести на восток, не говоря уже о цене усиления влияния США на континенте, — пишет аналитик издания, напоминая, что после холодной войны Западная Европа "стала невольным союзником США и главным бенефициаром триангуляции после Берлинской стены: российская энергетика, китайские рынки и американская безопасность".

В общем, подытоживая сказанное автором материала, напрашивается вывод:

  • интересы Западной Европы, где сейчас доминируют Франция и Германия, не совпадают с интересами США;
  • окончательно превращаться в вассала заокеанского хозяина нынешние страны-лидеры ЕС не хотят, поскольку им важны стратегическая автономия для Европы, её безопасность и оборона.

А вот их менее принципиальные "члены европейской семьи" очень даже не против "лечь" под Вашингтон окончательно, чтобы поправить своё материальное положение, обзаведясь "могущественным покровителем".

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша европа польша франция украина германия евросоюз
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