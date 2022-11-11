Кедми: с США надо договариваться, как в Карибский кризис — с ножом у горла

Экс-глава израильской спецслужбы Яков Кедми напомнил, что один раз Москве удалось "осадить зарвавшиеся США" — в 1962 году.

Политолог, в эфире YouTube-шоу "Вальдман LINE", заявил, что тогда Карибский кризис удалось разрешить исключительно потому, что СССР "выставил Вашингтону ультиматум" буквально "с ножом у горла". И американцам пришлось уступить:

"Советские ракеты на Кубе и подведённые к Острову свободы подлодки были нацелены не только на американские города, но и на корабли США, блокировавшие советские суда, направляющиеся в сторону Гаваны. Лишь когда появилась такая угроза, — Кеннеди предъявили ультиматум с ножом у горла — Вашингтону пришлось убирать свои ракеты из Турции", — сказал Кедми.

По его мнению, "отвадить Штаты от Украины и Европы" можно таким же способом. И только, поскольку они на переговоры не идут.