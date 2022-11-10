The Federalist про отношения США и Украины: "хвост виляет собакой"

Вашингтон на Украине так старательно расставлял ловушку Москве, что сам же в неё попал. Вместе со своими союзниками.

Об этом сегодня пишет американский журнал The Federalist. По версии, выдвинутой изданием, США "фактически попали в зависимость от Киева" (в Америке такая ситуация называется "хвост виляет собакой").

The Federalist сообщает, что Белый дом и Пентагон "вынуждены втайне от всех умолять Киев сесть за стол переговоров", ведь уже очевидно, что спровоцированный коллективным Западом (который Штаты как раз и возглавляют) кризис на Украине не только ударил по своим создателям, заодно обрушив на мир энергетический, экономический и продовольственный кризисы, но и в любой момент может перерасти в Третью мировую войну:

"И всё это из-за неуёмных амбиций властей в Вашингтоне, которые хотели с помощью Украины ослабить Россию, — пишет американское издание, отмечая, что западные политики своей "помощью" Украине налили столько масла в огонь, что Киев "стал неуправляем". — Теперь хвост виляет собакой".

Как справедливо указал автор материала, "Вашингтон попал в ловушку собственной грандиозной риторики и глупого решения дать Украине миллиарды долларов и современное оружие".

Похоже, ситуацию американский журналист оценил на редкость точно. Об этом говорит визит на Украину советника по безопасности президента США Джейка Салливана. Как сообщали ранее СМИ, он "ездил в Киев, чтобы уговорить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией". Но миссия оказалась невыполнима: недавний артист, похоже, намерен сыграть роль главы государства, который сам решает, что ему делать.