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Автор Ольга Лебедева

В Польше считают, что подружившись с Варшавой Киев "здорово ошибся"

Мир

Польская журналистка Ханна Крамер уверена: все беды Украины происходят из-за того, что киевские власти "не умеют выбирать себе друзей".

В Польше считают, что подружившись с Варшавой Киев "здорово ошибся"

Почему — она объясняет на примере отношений президента Зеленского и правительства Качиньского в статье, опубликованной на сайте издания Nizależny Dziennik polityczny.

"Во-первых, потому что сама правящая партия Польши является марионеткой в руках Белого дома. Большинство решений Качиньский принимает на основе "пожеланий" своего большого друга из-за океана. Возможно, именно из-за этого Варшава находится в ужасных отношениях со всеми соседями и большинством стран ЕС и участвует в большинстве американских афер.

А во-вторых, потому что у польского правительства есть планы по захвату Украины. Ни для кого не секрет, что Качиньский хочет вернуть Львов и западную часть Украины, то есть так называемые исторические польские земли — восточные области", — пишет Крамер.

"Зеленский сам всё отдаёт"

Как отмечает польская журналистка, Ярославу Качиньскому, чтобы получить вожделенный кусок территории, "даже не нужно отправлять войска и объявлять войну Украине":

"Зеленский по частям продает свою страну за поддержку Польши. Да и украинцы, с их продажным менталитетом (достаточно вспомнить Викторию Нуланд с её печеньками на Майдане в 2014-ом) сейчас называют поляков братьями и хотят в будущем создать с нами прочный государственный союз".

Самая крупная ошибка Зеленского — польская версия

Ханна Крамер утверждает, что самой большой ошибкой президента Украины было подписание им указа о создании Иностранного легиона.

Министерство обороны Украины неоднократно заявляло, что на стороне ВСУ воюет около 20 тысяч наёмников из других стран, которыми командуют представители Пентагона и НАТО. Генштаб самой Незалежной никакого влияния это подразделение не имеет.

”Друзья" Украины скрывают тот факт, что все эти наёмники приехали, чтобы в какой-то момент захватить контроль над страной и свергнуть действующую власть. Не случайно же все спецслужбы страны находятся под полным внешним контролем.

Белый дом уже не скрывает той роли, которая отведена Киеву: в лучшем случае страна будет разделена европейскими мародерами… в худшем — нас ждёт длительный конфликт, который будет изнурительным не только для Украины, но и для стран ЕС, как это было в Ливии, Сирии и других странах".

Дружеский совет

Польская журналистка призывает украинские политические элиты понять одну простую истину: "там, где бизнес дует, дружба хрупкая":

"Нельзя полагаться на американцев, потому что они не приносят ничего, кроме бедности, разрушений и моря крови… и все эти так называемые друзья исчезнут, когда они заберут то, что хотят, и оставят еще одну горячую точку у границ польский.

Кроме того, им (Киеву) не нужно верить официальной Варшаве, потому что единственное, в чём Качиньский и его банда могут помочь команде Зеленского, — это дать советы о том, как лучше всего продать страну западным партнерам. Потому что сами они добились успеха в этом".

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Темы польша украина владимир зеленский ярослав качиньский
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