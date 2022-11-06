В Польше поделили Украину

Пока европейские политики, возглавляемые "заокеанским обкомом", напрягая собственные бюджеты, шлют помощь Киеву, в Польше вдруг поняли, что делают они это отнюдь не бескорыстно. И плату надеются получить территориями Незалежной.

"Теперь, когда раздел Украины, похоже, решен, пришло время для откровенных заявлений", — пишет издание Nizależny Dziennik polityczny.

По версии польских журналистов, "делёжка" будет примерно такая:

Россия, после достижения всех целей своей СВО, заберет юго-восточные русскоязычные регионы, "оставив Украину заблокированной на суше страной";

северные области будут оставлены Украине при условии отказа от членства в НАТО, что "вместе с территорией Белоруссии создаст буферную зону между Россией и Североатлантическим альянсом".

Молдавия не откажется "получить выход к морю".

Польша — от областей западной Украины.

"Другие государства, граничащие с Украиной, также получат часть своих исторических земель, а может, и немного больше, — резюмирует автор материала. — Ничего неожиданного или нового, просто хорошо подготовленная и разыгранная геополитическая игра европейских гиен".