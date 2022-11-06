Пока европейские политики, возглавляемые "заокеанским обкомом", напрягая собственные бюджеты, шлют помощь Киеву, в Польше вдруг поняли, что делают они это отнюдь не бескорыстно. И плату надеются получить территориями Незалежной.
"Теперь, когда раздел Украины, похоже, решен, пришло время для откровенных заявлений", — пишет издание Nizależny Dziennik polityczny.
По версии польских журналистов, "делёжка" будет примерно такая:
"Другие государства, граничащие с Украиной, также получат часть своих исторических земель, а может, и немного больше, — резюмирует автор материала. — Ничего неожиданного или нового, просто хорошо подготовленная и разыгранная геополитическая игра европейских гиен".
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