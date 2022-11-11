Визит Салливана в Киев — дымовая завеса для затягивания войны на Украине

Визит советника по национальной безопасности США Джейка Салливана на Украину, где он встречался с чиновниками и президентом Зеленским, вызвал много вопросов и ещё больше предположений на тему: а зачем, собственно, он туда (в Киев) ездил?

Дело в том, что организаторы и участники этого мероприятия "путаются в показаниях":

С одной стороны, Белый дом утверждает, что целью поездки было "подчеркнуть неизменную поддержку Соединённых Штатов Украины и её народа”, что Салливан заверил украинские власти (паникующие из-за того, что республиканцы в США перекроют финансовый кран) в "продолжении предоставления экономической и гуманитарной помощи, и поиск способов" наказать Россию "за агрессию".

Дескать, не переживайте, парни, всё путём и деньги будут.

С другой стороны, американские СМИ со ссылкой на "неназванные официальные лица США" сообщают, что реальной задачей Салливана было "подтолкнуть” Зеленского к переговорам с Москвой" и призвать "Киев продемонстрировать свою готовность прекратить войну разумно и мирно”.

Например, Politico написало, что Зеленский прислушался к "мягкому подталкиванию” Салливана.

"В понедельник Зеленский изложил пять условий для переговоров, в том числе те, о которых он говорил ранее, такие как восстановление территориальной целостности Украины, наказание за военные преступления и возмещение ущерба. Чего он не сказал в отличие от прошлых заявлений, так это то, что Путин должен уйти из власти, прежде чем такие разговоры смогут состояться", — отмечает издание.

Да и сам Салливан добавил СМИ пищу для размышлений, заявив, что у США "есть каналы для связи с Россией на высшем уровне". После этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц США и Запада сообщила, что Салливан якобы недавно провел серию конфиденциальных встреч с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым по поводу конфликта на Украине (Москва никак не отреагировала на эти сообщения).

Зачем эти "танцы с бубнами"?

Индийский политолог М. К. Бхадракумар считает, что на самом деле поездка Салливана в Киев говорит об одном: администрация Байдена готовится к длительным военным действиям на Украине.

Его мнение основано, помимо прочего, на публикациях в американских СМИ:

Stars and Stripes сообщило, что "трёхзвездочный генерал возглавит новый армейский штаб в Германии под названием "Группа содействия безопасности Украины", или SAGU, в которую войдут около 300 военнослужащих США, ответственных за координацию помощи в области безопасности для Украины":

"SAGU будет базироваться в штаб-квартире армии США в Европе и Африке в Висбадене. Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагона, заявила журналистам, что новое командование "обеспечит нашу готовность продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе”. Она добавила, что США остаются "приверженными Украине столько, сколько потребуется”.

У Москвы иные планы

В статье, опубликованной изданием Punchline бывший индийский дипломат М. К. Бхадракумар пишет:

"Маловероятно, что Москва попалась на уловки Салливана. Есть основания полагать, что этот неоконсерватор из клана Клинтонов только призвал Зеленского ускорить запланированное украинское наступление на Херсон, которое уже давно готовилось как решающая битва за Крым и контроль над портами Чёрного и Азовского морей и имеет решающее значение для долгосрочной жизнеспособности Украины как нации, представляющей жизненно важный интерес для США и НАТО в отношении окружения России. Прежде всего администрация Байдена остро нуждается в истории успеха Украины, поскольку новоизбранный конгресс собирается в январе с большинством членов республиканской партии в Палате представителей".

Однако, как подчёркивает аналитик, Кремль лишил Белый дом козыря — победы в битве за Херсон.

Напомню, что по приказу главы Минобороны РФ Сергея Шойгу российские войска сейчас выводятся из города.

И что теперь?

Индийский политолог уверен:

Войне на Украине не видно конца. И несмотря на поражение демократов на промежуточных выборах, "нет никаких признаков того, что министр оборон Ллойд Остин, который мобилизовал военную помощь со всего мира на миллиарды долларов для Киева", уйдёт в отставку.

А это значит, что Байден продолжит "войну до последнего украинца".

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