Учёные MIT революционизировали мир нанотехнологий, разместив атомы на расстоянии в 50 нанометров

Ученые из MIT разработали новый метод позиционирования атомов с точностью до 50 нанометров, что в 10 раз точнее предыдущих методов, где минимальное расстояние составляло 500 нанометров.
Это достигнуто за счет использования двух лазеров с разными частотами и поляризациями, что позволило обойти ограничения, связанные с длиной волны света. Эксперименты проводились с охлажденными до температур, близких к абсолютному нулю, атомами диспрозия, которые были разделены на группы по ориентации спинов.
Использование этой техники позволило усилить магнитные взаимодействия между атомами и наблюдать новые квантовые явления, такие как коллективные колебания и термализация через магнитные колебания.
Открытие может способствовать разработке новых квантовых материалов и магнитно-управляемых атомных систем для квантовых компьютеров.
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