Учёные MIT революционизировали мир нанотехнологий, разместив атомы на расстоянии в 50 нанометров

Учёные из MIT разработали новый метод позиционирования атомов

0:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из MIT разработали новый метод позиционирования атомов с точностью до 50 нанометров, что в 10 раз точнее предыдущих методов, где минимальное расстояние составляло 500 нанометров.

Фото: Adelphi Lab Center by Douglas G. LaFon is licensed under CC-by-2.0

Это достигнуто за счет использования двух лазеров с разными частотами и поляризациями, что позволило обойти ограничения, связанные с длиной волны света. Эксперименты проводились с охлажденными до температур, близких к абсолютному нулю, атомами диспрозия, которые были разделены на группы по ориентации спинов.

Использование этой техники позволило усилить магнитные взаимодействия между атомами и наблюдать новые квантовые явления, такие как коллективные колебания и термализация через магнитные колебания.

Открытие может способствовать разработке новых квантовых материалов и магнитно-управляемых атомных систем для квантовых компьютеров.