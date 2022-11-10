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Макгрегор: США могли целенаправленно попросить Зеленского "быть милым"

Мир

Полковник Дуглас Макгрегор предположил, что США могли целенаправленно попросить Владимира Зеленского "быть милым".

Советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан недавно посетил Украину. Макгрегор предполагает, что он мог попросить Зеленского "быть милым" и создать видимость готовности к переговорам с Россией.

В интервью Judging Freedom полковник отметил, что даже если люди не поведутся на эту уловку, то Киев всё равно должен изменить свою риторику.

Это предположение вполне может быть правдой. Не так давно Зеленский после полного отказа общаться с Путиным смягчил свои требования. Более того, он даже согласился говорить с любым лицом, которое пойдёт на условия Украины.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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