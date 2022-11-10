Украинский президент Владимир Зеленский своим заявлением о готовности возобновить переговоры с РФ на новых условиях указал на трещину в Североатлантическом альянсе. Об этом пишет Cumhuriyet.
По мнению обозревателя издания Барыша Достера, власти США потеряли былое влияние на Киев, а европейские государства начали отдаляться друг от друга из-за кризисной ситуации.
Журналист напомнил: Зеленский прямо заявил, что готов разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным.
"Это событие даёт представление о положении Вооружённых сил Украины и указывает на трещину в НАТО", — сказано в материале.
Как пояснил Достер, страны, входящие в состав Североатлантического альянса, "спасают собственные шкуры", поэтому перестали прислушиваться к партнёрам. Например, Берлин, игнорируя возражения Вашингтона, приступил к выстраиванию тесных связей с Пекином и Москвой, заключил автор.
Ранее Зеленский сообщил, что киевский режим готов возобновить переговорный процесс с Россией, если Москва согласится восстановить территориальную целостность Украины и возместить убытки, понесённые на фоне боевых действий.
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