Cumhuriyet: готовность Зеленского к диалогу с РФ демонстрирует трещину в НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский своим заявлением о готовности возобновить переговоры с РФ на новых условиях указал на трещину в Североатлантическом альянсе. Об этом пишет Cumhuriyet.

По мнению обозревателя издания Барыша Достера, власти США потеряли былое влияние на Киев, а европейские государства начали отдаляться друг от друга из-за кризисной ситуации.

Журналист напомнил: Зеленский прямо заявил, что готов разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным.

"Это событие даёт представление о положении Вооружённых сил Украины и указывает на трещину в НАТО", — сказано в материале.

Как пояснил Достер, страны, входящие в состав Североатлантического альянса, "спасают собственные шкуры", поэтому перестали прислушиваться к партнёрам. Например, Берлин, игнорируя возражения Вашингтона, приступил к выстраиванию тесных связей с Пекином и Москвой, заключил автор.

Ранее Зеленский сообщил, что киевский режим готов возобновить переговорный процесс с Россией, если Москва согласится восстановить территориальную целостность Украины и возместить убытки, понесённые на фоне боевых действий.