Не просто кошка: секреты сиамской породы, которые заставят вас влюбиться в нее

Сиамские кошки: за что их любят люди

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Сиамские кошки выделяются среди других пород не только своим уникальным внешним видом, но и характером. Эти кошки известны своими голубыми глазами и контрастным окрасом, где темные участки шерсти (морда, уши, лапы и хвост) контрастируют со светлым туловищем.

Фото: openverse.org by en:User:TrinnyTrue is licensed under CC BY-SA 3.0.

В США эти кошки даже получили свой особенный праздник — День сиамских кошек, который отмечается 6 апреля.

Сиамские кошки первоначально приобрели популярность в Европе в 19 веке благодаря королю Таиланда, который дарил этих кошек в качестве ценного подарка высокопоставленным иностранным гостям.

Сиамские кошки ценятся не только за их внешний вид, но и за их характер. Они известны своей активностью, игривостью и привязанностью к хозяину. Эти кошки обладают высоким уровнем интеллекта и хорошо обучаемы, что позволяет им выполнять многие команды.

В отличие от других кошек, сиамские кошки могут громко выражать свои эмоции и чувства, используя разнообразные звуки.

Эти качества делают сиамских кошек одними из самых любимых пород в мире, а их сложный характер требует от хозяев внимания и умения обращаться с таким непростым, но чрезвычайно привлекательным животным.