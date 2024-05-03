Дочь Вениамина Смехова поделилась редким снимком с отцом и мачехой

Алика Смехова опубликовала снимок с отцом и мачехой

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Алика Смехова в своем блоге опубликовала фото отца Вениамина Смехова и его супруги. Артистка решила навестить своих родных.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Алики Смеховой в Инстаграм is licensed under public domain

В публикации она написала, что так у них проходит семейный обед.

Алика Смехова и ее старшая сестра Елена появились на свет в первом браке Вениамина Смехова с журналисткой Аллой. Супруги расстались, когда девочки уже были подростками. При этом актриса призналась, что отец никогда про них не забывал и всегда старался финансово поддерживать.

В 1980 году Смехов женился на сценаристке Галине Аксеновой, которая моложе него на 19 лет.

Ранее актер Брэд Питт был замечен на отдыхе с возлюбленной.