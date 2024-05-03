Дочь Вениамина Смехова поделилась редким снимком с отцом и мачехой

Актриса Алика Смехова в своем блоге опубликовала фото отца Вениамина Смехова и его супруги. Артистка решила навестить своих родных.
В публикации она написала, что так у них проходит семейный обед.
Алика Смехова и ее старшая сестра Елена появились на свет в первом браке Вениамина Смехова с журналисткой Аллой. Супруги расстались, когда девочки уже были подростками. При этом актриса призналась, что отец никогда про них не забывал и всегда старался финансово поддерживать.
В 1980 году Смехов женился на сценаристке Галине Аксеновой, которая моложе него на 19 лет.
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