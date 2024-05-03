Сценарист "Моей прекрасной няни" раскрыл стоимость одной серии с Анастасией Заворотнюк

Сценарист "Моей прекрасной няни" Золотарёв получал 15 тыс. рублей за серию

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сценарист нашумевших проектов "Лёд" и "Слово пацана. Кровь на асфальте" Андрей Золотарёв в беседе с VOICE рассказал, что писал сценарии к сериалу "Моя прекрасная няня" и зарабатывал катастрофически небольшие деньги.

Фото: youtube.com by канал Седьмой канал - 7 канал Казахстан is licensed under public domain

По его словам, на тот момент индустрия была совершенно иной, поэтому ему приходилось совмещать сценарное дело с журналистикой. А за участие в проекте "Моя прекрасная няня" он получал 15 тысяч рублей за серию.

"Это был реальный гонорар. Тогда столько стоила одна серия. Работая сценаристом тогда, ты не мог содержать семью. Это стало возможным, когда индустрия сформировалась", — поделился Андрей Золотарёв.

Главную роль в сериале "Моя прекрасная няня", который вышел в начале 2000-х, сыграла Анастасия Заворотнюк.

Ранее стало известно, что Ида Галич отправилась в Сочи отмечать день рождения.